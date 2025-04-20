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Trabzonspor, Adana Demirspor'u Mağlup Ederek 7. Sıraya Yükseldi

Trabzonspor, Adana Demirspor'u Mağlup Ederek 7. Sıraya Yükseldi
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Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek puanını 42'ye çıkardı ve 7. sıraya yükseldi. Tek golü Banza kaydetti. Bordo-mavililer, önümüzdeki hafta Göztepe ile oynayacakları Türkiye Kupası yarı final maçı öncesinde moral buldu.

TRABZONSPOR, Adana Demirspor galibiyeti ile puanını 42'ye çıkartarak puan cetvelinde 7'nci sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor puanını 42'ye çıkartarak 7'nci sıraya yükselirken ikinci deplasman galibiyetini elde etmiş oldu. Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından seri yapmak isteyen bordo-mavililer bu galibiyetle aynı zamanda deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile Türkiye Kupası yarı final maçı oynayacak olan bordo-mavili takım, bu önemli maç öncesi de moral buldu.

TEK GOL BANZA'DAN

Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısında galibiyeti getiren tek golü ise Banza kaydetti. Golcü oyuncu böylelikle gol krallığı yarışında gol sayısını 18'e çıkartarak Galatasaraylı Victor Osimen (21) ile Başakşehirli Piatek'in (19) ardından 3'üncü sıraya yükseldi.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Tatsız, tuzsuz üç puan

Günebakış: Trabzon tek geçti.

Taka: Göztepe öncesi 3 puan morali

Karadeniz: Demir'i erittik, gözümüz kupada

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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