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Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

AA - Tuğba Yardımcı - Spor
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Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise koordinasyon, pas ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 22 Nisan Cuma günü hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Tuğba Yardımcı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Nisan, Spor, Haberler

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