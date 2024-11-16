Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına U19 takımıyla yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından hazırlıklara yeniden başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer antrenmanda U19 takımıyla maç yaptı. Karadeniz ekibi bir günlük iznin ardından Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON