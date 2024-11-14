Trabzonspor Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Oyuncular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kuvvet çalışmaları ve ayak tenisi oynadı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet, sahada ayak tenisi çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, Adana Demirspor ile 25 Kasım Pazartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
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