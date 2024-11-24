Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, maçın son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.
Papara Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Sıcak Gelişme:
Nevşehir, Kayseri ve Niğde ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildi.