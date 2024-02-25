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Trabzonspor, Adana Demirspor maçına eksik kadro ile çıktı

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Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk ettiği maça eksik kadro ile çıktı. Sakatlıklar ve Afrika Kupası'ndan dönen oyuncuların yedek kulübesinde olması dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-0 kazandığı Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fernandez'in yokluğunda Mendy'i stopere çekerken, bu oyuncunun yerine Umut Güneş'e ilk 11'de görev verdi.

Bordo-mavili takımda Fernandez'in yanı sıra Hüseyin Türkmen, Orsic ve Filip Benkovic de kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da Afrika Kupası'ndan dönen Nicolas Pepe ile Paul Onuachu, Pendikspor maçının ardından Adana Demirspor karşılaşmasına da yedek kulübesinde başladı.

Bordo-mavili taraftarlar maça fazla ilgi göstermezken, Papara Park tribünlerindeki geniş boşluklar dikkati çekti. Misafir takım tribününde de az sayıda taraftar yer aldı.

Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesindeki seremoniye epilepsi hastalığına dikkati çekme amacıyla hazırlanan "Farkında Ol, Destek Ol, #EpilepsiİçinBak" pankartıyla çıktı.

Kaynak: AA / Spor

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