Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için sabah antrenmanına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sürat çalışması ve dar alan oyunuyla hazırlıklarını sürdürdü.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Adana Demirspor ile sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sürat çalışması gerçekleştirdi. 7'ye 5 savunma ve hücum çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.
Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.