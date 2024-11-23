Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde savunma ve hücum organizasyonları üzerinde çalışılıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından taktik çalıştı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla 25 Kasım Pazartesi günü oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.