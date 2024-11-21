Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve dar alanda oyun çalışması ile tamamlandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sıcak Gelişme:
DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.