Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kuvvet çalışması yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON