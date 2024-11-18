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Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Adana Demirspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda pas çalışması ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Geçişli rondo ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
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