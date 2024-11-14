Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürüyor. Antrenmanlarda kuvvet çalışması ve ayak tenisi dikkat çekti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada ayak tenisi çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, çalışmalarını saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - TRABZON