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Trabzonspor Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaparak hazırlıklara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, aerobik koşu ve pas çalışması yaptı.

TRABZONSPOR Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından aerobik koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, tek kale savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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