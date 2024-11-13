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Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, aerobik koşu ve pas çalışmaları ile devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, aerobik koşu ve pas çalışması yaptı.

Dar alanda oyunla devam eden idman, tek kale savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
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