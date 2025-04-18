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Trabzonspor, Adana Demirspor'la Kritik Maça Çıkıyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, son hafta elde ettikleri galibiyetle çıkışlarını devam ettirmek istiyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Adana Demirspor'u karşısında sürdürmek istiyor.

Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibini karşısında 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

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Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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