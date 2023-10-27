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Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarına karşı başarılı performans sergiliyor

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Trendyol Süper Lig'de art arda VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi. Avcı'nın göreve geldiği günden bu yana Trabzonspor, İstanbul temsilcileriyle oynadığı 31 karşılaşmada 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Deplasmanda ise 16 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Büyük maçlarda ise sadece 1 kez mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'de art arda VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

Abdullah Avcı'nın 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takım, bugüne dek İstanbul temsilcileriyle 31 karşılaşma oynadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

Deplasmanda üç yenilgi

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında deplasmanda 16 maçta 10 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir (1-3), geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük (1-4) ve Galatasaray (1-2) karşısında yaşadı.

Büyük maçlarda yenilmedi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlup oldu.

Bordo-mavililer; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 7 karşılaşmada üçer galibiyet ve 3 beraberlikle 1 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor'un 31 karşılaşması

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
2020-2021Trabzonspor-Galatasaray0-2
2020-2021K.Gümrük-Trabzonspor1-2
2020-2021Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2020-2021M.Başakşehir-Trabzonspor0-1
2020-2021Trabzonspor-Fenerbahçe0-1
2020-2021Kasımpaşa-Trabzonspor1-2
2020-2021Galatasaray-Trabzonspor1-1
2020-2021Trabzonspor-K.Gümrük2-0
2021-2022Trabzonspor-Galatasaray2-2
2021-2022Kasımpaşa-Trabzonspor0-1
2021-2022Trabzonspor-Fenerbahçe3-1
2021-2022Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2021-2022K.Gümrük-Trabzonspor0-2
2021-2022Trabzonspor-M.Başakşehir0-0
2021-2022Galatasaray-Trabzonspor1-2
2021-2022Trabzonspor-Kasımpaşa1-0
2021-2022Fenerbahçe-Trabzonspor1-1
2021-2022Trabzonspor-Beşiktaş1-1
2021-2022Trabzonspor-Karagümrük1-1
2021-2022M.Başakşehir-Trabzonspor3-1
2022-2023İstanbulspor-Trabzonspor0-2
2022-2023Trabzonspor-Galatasaray0-0
2022-2023Ümraniyespor-Trabzonspor0-1
2022-2023Trabzonspor-Kasımpaşa0-0
2022-2023Beşiktaş-Trabzonspor2-2
2022-2023Trabzonspor-Fenerbahçe2-0
2022-2023Karagümrük-Trabzonspor4-1
2022-2023Trabzonspor-M.Başakşehir1-0
2022-2023Trabzonspor-İstanbulspor4-0
2022-2023Galatasaray-Trabzonspor2-1
2022-2023Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor1-2

Kaynak: AA / Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Fenerbahçe İstanbul Futbol Spor Haberler

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