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Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarına karşı başarılı performans sergiliyor

Trendyol Süper Lig'de art arda VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi. Avcı'nın göreve geldiği günden bu yana Trabzonspor, İstanbul temsilcileriyle oynadığı 31 karşılaşmada 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Deplasmanda ise 16 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Büyük maçlarda ise sadece 1 kez mağlup oldu.