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Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklara başladı

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarına başladı. Avcı, takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına Abdullah Avcı yönetiminde başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma koşusu gerçekleştirildi. Koordinasyon çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman geniş alan oyun çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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