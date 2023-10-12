Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına Abdullah Avcı yönetiminde başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma koşusu gerçekleştirildi. Koordinasyon çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman geniş alan oyun çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON