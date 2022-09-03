Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul deplasmanlarından mutlu dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul deplasmanlarından mutlu dönüyor.

10 Kasım 2021'de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı'nın döneminde İstanbul takımlarıyla 13 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, 13 karşılaşmanın 10'unda galip geldi. 2 maçta sahadan eşitlikle ayrılan bordo-mavililer, sadece 1 karşılaşmada mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol yerken rakip fileleri 20 kez havalandırdı.

Bordo-mavililer, İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla yaşadı.

10 puanın 6'sı İstanbul'da

Trabzonspor, bu sezon ligin 5 haftalık bölümünde topladığı 10 puanın 6'sını İstanbul'da aldı.

Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup ederken HangiKredi Ümraniyespor'u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 1-0 yendi.

İstanbul'da iki Süper Kupa

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul'da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi.

Bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirdi.

İstanbul deplasmanı

Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul deplasmanlarında 3 sezonda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

2020-2021 Fatih Karagümrük 1 - 2 2020-2021 Beşiktaş 1 - 2 2020-2021 M.Başakşehir 0 - 1 2020-2021 Kasımpaşa 1 - 2 2020-2021 Galatasaray 1 - 1 2021-2022 Kasımpaşa 0 - 1 2021-2022 Beşiktaş 1 - 2 2021-2022 Karagümrük 0 - 2 2021-2022 Galatasaray 1 - 2 2021-2022 Fenerbahçe 1 - 1 2021-2022 M.Başakşehir 3 - 1 2022-2023 İstanbulspor 0 - 2 2022-2023 Ümraniyespor 0 - 1

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