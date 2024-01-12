Trabzonspor Abdullah Avcı ile 3 kupa sevinci yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının erteleme maçında sahasında Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu iki dönemde bir Şampiyonluk, 2 Süper Kupa müzesine getirirken 2 puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı'nın takımın başında sahaya çıktığı 104 lig maçında 59 galibiyet, 31 beraberlik alırken 14 karşılaşmada mağlubiyet elde etti.

Ligde ilk olarak 2020-2021 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Abdullah Avcı idaresinde bordo-mavililer, 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyetle sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda ise maçta takımın başında çıkan Avcı ile 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrıldığı 2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.

Bu sezon Avcı ile 2,18 puan ortalaması

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise 2,18 puan ortalaması yakaladı.

Nenad Bjelica'nın ayrılmasının ardından 8. hafta sonunda göreve gelerek takımı üçüncü sıraya kadar taşıyan Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 24 puan topladı.

Bordo-mavili takım, bu maçlarda Corendon Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi 3-2, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Gaziantep FK'yi 3-1, İstanbulspor'u hükmen 3-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Yılport Samsunspor'u 2-1 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3, Rams Başakşehir ile1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Avcı ile bu sezon tek yenilgisi sahasında Mondihome Kayserispor karşısında (0-1) yaşadı.

3 kupa sevinci yaşadı

Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Abdullah Avcı yönetiminde biri Süper Lig şampiyonluğu, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 kupa müzesine getirdi.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022 tarihinde de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.