Trabzonspor, Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan'ın sağlık durumunu açıkladı - Haberler

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Trabzonspor, Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan'ın sağlık durumunu açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor, Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan'ın sağlık durumunu açıkladı

Trabzonspor Kulübü Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor Kulübü Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol diz dış menisküsünde yırtık oluşan Serkan Asan bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Menisküsü tamir edilen futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi planlanmaktadır. Aynı karşılaşmada sol arka adalesinden sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün ise çekilen MR'ında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Çelik, Trabzonspor, Altay, Spor, Haberler

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