Trabzonspor'a transfer olan Paul Onuachu, kente geldi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Onuachu, Trabzon'a gelerek açıklamalarda bulundu. Onuachu, şampiyonluk için burada olduğunu ve takımla başlamak için sabırsızlandığını söyledi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı forvet Paul Onuachu sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi. Kulübü Southampton'la yapılan görüşmelerin ardından ailesiyle birlikte Belçika'dan uçakla yola çıkan Nijeryalı golcü, saat 21.50 sıralarında havalimanına ulaştı. 2.00 metre boyundaki golcüye, havalimanı kapısında bekleyen bir taraftar tabure üzerine çıkarak sarıldı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Taraftarların havalimanı çıkışında karşıladığı forvet oyuncusu burada açıklama yaptı. Onuachu, "Gece vakitlerinde bu kadar insanı burada görebilmek inanılmaz bir duygu. İnanılmaz etkilendim. Takımla başlayabilmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Transfer süreci sorulan oyuncu, "Biraz stresli günler yaşandı ama sonuç olarak buradayım ve burada olmaktan dolayı mutluyum" diye yanıtladı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIM"

Trabzonspor dönemindeki beklentileri sorulan Onuachu, "Bu arma için savaşmak, zor mücadeleyi verebilmek ve şampiyonluk için buradayım. Şu an sadece maç maç bakacağım. Elimden geleni yapacağım. Forma numaram sürpriz olsun" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİ"

Teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmeyi anlatan 29 yaşındaki santrfor, "Hocamızla görüştüm. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlattı, güzel şeyler söyledi" dedi.

Nijeryalı golcü Türkçe olarak 'Bize her yer Trabzon' dedikten sonra kendisini bekleyen araca bindi. Coşkulu taraftarın isteği üzerine araçtan çıkan golcü üçlü çektirdikten sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti.