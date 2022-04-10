Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği - Haberler

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Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği

Demirören Haber Ajansı - Fatih Turan - Spor
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Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği

SPOR Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, havalimanında bordo mavili taraftarlarca karşılandı.

SPOR Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, havalimanında bordo mavili taraftarlarca karşılandı. Tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarına moral verdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, maçın ardından uçakla saat 01.30'da Trabzon'a döndü. Kente gelen bordo mavili takımı, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı. Meşaleler yakarak, tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, lider konumdaki takımlarına, moral verdi. Taraftarların desteği altında takım otobüsüne binen futbolcular, daha sonra havalimanından ayrıldı.


Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği

Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği

Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği

Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği

Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Haberler

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