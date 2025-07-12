Felipe Augusto, Trabzonspor'a Transfer Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

TRABZONSPOR'un yeni transferi Felipe Augusto, transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini söyleyerek, "Kulübün bana olan ilgisini duyunca çok mutlu oldum. Çünkü buranın ne kadar büyük ve önemli bir yer olduğunu biliyorum" dedi.

Trabzonspor'un Belçika ekibi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto, bugün saat 15.30'da Trabzon'a geldi. Taraftarların karşıladığı oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'KULÜBÜN BANA İLGİSİNİ DUYUNCA ÇOK MUTLU OLDUM'

Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini söyleyen Felipe Augusto "Kulübün bana olan ilgisini duyunca çok mutlu oldum. Çünkü buranın ne kadar büyük ve önemli bir yer olduğunu biliyorum. Burayı da kendi adıma önemli bir fırsat olarak görüyorum. Dolayısıyla hem benim fırsat olarak görüşüm hem de kulübün bana olan ilgisi her şeyi çok çabuk halletti diyebilirim" diye konuştu. Genç oyuncu, teknik direktör Fatih Tekke ile çalışacak olmanın da kendisi için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

'KONSOL OYUNUNDA ONLARLA OYNARKEN ŞİMDİ BERABER OYNAMA FIRSATI BULACAĞIZ'

Trabzonspor'da Paul Onuachu gibi forvet oyuncularıyla birlikte oynayacak olmanın kendisi için mutluluk olduğunu söyleyen Augusto, "Daha çocukken bile video oyunlarını, konsol oyunlarını oynadığım zaman kulübü biliyordum, başka oyuncuları biliyordum. Zaten menajerime de bunu söyledim. Aslında aramızda eğlenceli bir sohbet de geçti. Belki çocukken aldığım takımla, aldığım oyuncularla beraber oynama fırsatı bulacağım. Konsol oyununda onlarla oynarken şimdi beraber oynama fırsatı bulacağız. Benim için önemli bir fırsat diye düşünüyorum" dedi.

'BU REKABETİN TRABZONSPOR'A FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Felipe Augusto, bordo-mavili kulüpteki diğer santrfor oyuncularıyla yaşanacak rekabete ilişkin de şunları söyledi:

"Santrforlar arasındaki rekabetle alakalı olarak şunu söyleyebilirim. İyi bir rekabet olacağını düşünüyorum ben. Ben de belki de en gençlerinden bir tanesiyim. Ama tabii ki takım adına, arkadaşlarımın gelişebilmesi ve kendilerinin en iyisini öğrenebilmek adına elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağım. Bu mücadelenin, bu rekabetin de Trabzonspor'a faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Dolayısıyla o an hocamız kimin oynamasını isterse, hocamız ona karar verecek. O da oynayacak ve takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak."

Belçika Ligi ile Süper Lig arasında benzerlikler olduğunun altını çizen Augusto, "Geldiğim lig biraz daha fiziksel, fiziki temasa dayalı bir ligdi. Buranın da aslında böyle olduğunu biliyorum. Ama burada çok önemli santrforların oynadığını ve hala daha oynamakta olduğunun farkındayım. Dolayısıyla ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlarla yarışabiliyor olmak benim adıma da önemli olacak. Çünkü tarih boyunca birçok önemli santrfor burada oynadı oynamaya da devam ediyor. Ben de o isimlerden birisi olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ BİR OYUNCU OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM'

Fiziksel anlamda güçlü ve özellikle ikili mücadelelerde ayakta kalan bir oyuncu olduğunu söyleyen Augusto, "Kendimle alakalı olarak şöyle söyleyebilirim, belki de en önemli ve kendimce en iyi gördüğüm özelliğim saha içerisinde her şeyimi verebilmem. Çünkü sahaya çıktığım anda saha dışında dahi olsam elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Ne kadar gücüm varsa o an ne kadar enerjim varsa onu saha içerisinde vermeye çalışırım. Fiziksel olarak şöyle tarif edebilirim, uzun boylu bir oyuncuyum. Güçlü olduğumu ve ikili mücadelelerde de ayakta kalabildiğimi düşünüyorum. Bu yönümle de olabildiğince takıma yardımcı olmaya çalışacağım tabi ki oynadığım bütün maçlarda" ifadelerini kullandı.

'HOCAMIZDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Teknik direktör Fatih Tekke'yi de geçmişteki golcü oyuncu yönüyle bildiğini dile getiren Augusto, ondan çok şey öğreneceğini dile getirdi. Genç oyuncu şunları söyledi:

"Gelmeden önce tabi ki hocamız hakkında bilgim vardı. Ama kulübün ilgisi benim için netleştiğinde aslında transfer biraz daha netleştiğinde daha da araştırma ve öğrenebilme fırsatı buldum. Hocamızın geçmişte da çok önemli bir santrfor olduğunun, önemli birçok gol attığının farkındayım. Benim aslında burada olma sebeplerimden birisi de o. Çünkü bir santrfor, bir hücum oyuncusu olarak hocamızdan öğrenebiliyor olmak. Çünkü hem bu şehirden birisi hem burada oynamış, burada başarılı olmuş ve isim yapmış birisinden öğrenebiliyor olmak benim için de büyük bir avantaj olacaktı. Dolayısıyla burayı tercih etme sebeplerimden bir tanesi de hocamızla, eski bir santrfor oyuncusuyla beraber çalışıyor olabilmek. Ondan çok şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. Her antrenmanda, çıkacağımız her maçta tabi ki öğrenebileceğimiz en iyi şeyleri öğrenip sahada da en iyisini vermek istiyorum."

'TARAFTARLAR BENİ NE KADAR İSTEDİKLERİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI'

Hızlı geçen bir transfer sürecinde bordo-mavili taraftarların özellikle sosyal medyadan kendisine büyük ilgi gösterdiğini ve bundan da mutluluk duyduğunu anlatan Augusto, sözlerini şöyle noktaladı:

"Transfer teklifi netleştiğinde, resmiyete döküldüğünde, taraftarlarımız bunu duyduğunda sosyal medyada bütün hesaplarım açıkçası fethedilmiş gibiydi. Çünkü herkes bir anda yorumlar yazmaya, beni buraya davet etmeye, burada ne kadar isteklerini göstermeye çalışmışlardı. Bu beni çok mutlu ediyor. Burası benim adıma tabii ki çok önemli bir konu. İnsanların sizi sevmesi, burada olmanızı istemesi. Ben de taraftarlarınızın bana gösterdiği sıcaklığın aynısını fiziken onların yanlarında saha içerisinde olarak görmek için sabırsızlanıyorum."

Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalaması beklenen Felipe Augusto'nun, Trabzonspor'un 15 Temmuz'da başlayacak Erzurum kampında yer alması planlanıyor.