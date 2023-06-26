Trabzonspor, 6 genç oyuncusunu Sebat Gençlik Spor'a kiraladı

Trabzonspor ile Sebat Gençlik Spor arasında yapılan işbirliği anlaşması kapsamında, U19 takımında forma giyen 6 oyuncu ile geçen sezon A takım kadrosunda yer alıp süre bulamayan kaleci Hakan Aydın, Akçaabat ekibine 1 yıllığına kiralandı. Transfer edilen genç oyuncuların gelişimleri teknik direktör Nenad Bjelica tarafından takip edilecek.

Süper Lig ekibi Trabzonspor ile TFF 3'üncü Lig ekibi Sebat Gençlik Spor arasında geçtiğimiz günlerde işbirliği protokolü imzalanmıştı. Buna göre bordo mavili takımın alt yapısında oynayan Ali Alperen Çelik, Caner Uzun, Emir Uzun, Gökdeniz Kazaz, Muhammed Mustafa Pınarcı ve Veysel Sönmezsoy ile geçen sezon A takıma yükselen Hakan Aydın'ın Sebat Gençlik Spor'a destek olmak üzere 1 yıllığına kiralanması için anlaşıldı.

Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım da, transfer edilen genç oyunculara en üst seviyede ilgi gösterileceğini belirterek, "Büyük bir kulüpten başka bir büyük kulübe transfer oluyorsunuz. Bizim Trabzonspor sevdamız ve Sebat Spor sevdamız üst seviyededir. Güzel bir oluşum içerisindeyiz. Bizim amacımız bölge insanı ve çocuklarına hizmet etmektir. Çok büyük fedakarlıklar yapılarak kulüplerin idare edildiğine değinmek istiyorum. Kulübümüze transfer olan genç kardeşlerimize Trabzonspor'u aratmamaya çalışacağız ve onlara en üst seviyede ilgi göstereceğiz" dedi.