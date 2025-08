Trabzonspor'un 58. Yıl Dönümü Töreni

Trabzon spor Kulübünün kuruluşunun 58'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bordo-mavili kulübün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kulüp Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Ertürk, burada yaptığı konuşmada, Trabzon spor'un yalnızca bir futbol kulübü değil, Trabzon'un en büyük ve dünyaca en bilinen markası, milyonların ortak tutkusu, gururu, umudu ve kimliği olduğunu söyledi.

Trabzon spor'un, şartlar ne olursa olsun yok olmayan, mücadele gücü bitmeyen, azmi, örnek kimliği ve büründüğü bordo-mavi renklerle "Bize her yer Trabzon" diye haykırarak herkesin ve her kesimin gıptayla baktığı ortak bir değeri olduğunu vurgulayan Ertürk, "Bu anlamlı günde başta kurucu büyüklerimizi, şampiyon takımlarımızın kahramanlarını ve kulübümüz için her aşamada emek vermiş herkesi saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

Ertürk, bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Nice 58 yıllara ulaşmak, daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Kulübün kuruluş aşamasına ve başarılarına ilişkin bilgi veren Trabzon spor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ören ise "Trabzon spor yalnızca bir spor kulübü değil, yok sayılan bir coğrafyanın, görmezden gelinen bir şehrin sessiz çığlığıydı. Trabzonspor'un doğuşu şehrin sokaklarından, köy kahvelerinden, okul sıralarından ve meydanlarından yükselen 'Biz de varız' haykırışıydı." diye konuştu.

Trabzonspor'un önemine işaret eden Ören, "Trabzonspor, Karadeniz'in dalgaları gibi coşkulu, Trabzon gibi mağrur, halkı gibi vakur, imkansızlıklar içinde doğan mucizenin adıdır. Sırtını yalnızca şehrin dağlarına, yüreğini halkının sevgisine yaslayan bir büyük camiadır. Nice yıllara Trabzonspor." dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de Trabzonspor Kulübünün 58 yıl önce kurulan çok büyük bir destan olduğunu dile getirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise törenin ardından gazetecilere, bordo-mavili kulüpte forma giyerek mücadele etmenin kendisine nasip olduğunu söyledi.

Tekke, çok mücadele ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda yine mücadele edecek bir fırsat var, bu fırsatı devam ettireceğiz, mücadeleye devam. Umarım o savaşçı ruhumuzu her an, her maçta göstererek bu insanları mutlu etmek için elimizden geleni yaparız. Nice yıllara. İnşallah 58, 158, 258. yıl dönümü olur ama bunlar şampiyonluk sayılarının çok olduğu yıllar olur."

Tören, katılımcıların günün anısına fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.