Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile görüşmelere başladı Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa'dan Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa'dan Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Kasımpaşa'nın profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. AA / Selçuk Kılıç - Spor Trabzonspor Kasımpaşa Evren Spor Haberler

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