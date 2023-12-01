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Trabzonspor, 3-3'lük Sivasspor maçının hikayesini paylaştı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı mücadelenin hikayesini paylaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularını motive ettiği konuşmaların da yer aldığı paylaşım, dikkat çekti.

Trabzonspor, 3-3'lük Sivasspor maçının hikayesini paylaştı (2)

Avcı oyuncularını 'bu yarışta biz de varız' sözleriyle motive etti

Nurgül GÜNAYDINTRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı mücadelenin hikayesine ilişkin video paylaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç önü, devre arası ve maç sonunda oyuncularına yönelik konuşmaların da yer aldığı paylaşımda uyarıları dikkat çekti. Rakip takımın analiziyle sözlerine başlayan Avcı, Ne olursa olsun bu yarışta biz de varız? diyerek oyuncularını motive etti.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor, gollü düelloya sahne olan Sivasspor deplasmanı hazırlıklarına ilişkin görüntüleri, kulubün resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Maç öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda yakaladıkları ivmeyi sürdürmek istediklerini söyleyen Avcı, 'Bizim tek hedefimiz var; hafta hafta maç kazanmak. Zemin istediğimiz gibi olmayabilir. Hava şartları, kar olabilir, soğuk olabilir, eksi derece olabilir. Tribünde 35 bin taraftarımız olmayabilir. Her zaman ekmeğini güzel alanlarda yakalayamazsın, bazen zor şartlar altında karda, soğukta kışta emek vererek, bunu dışarıya da göstererek nasıl kazanıldığını bugün gösterelim' İfadelerini kullandı.

BU BİR BAŞLANGIÇ

Abdullah Avcı, şartlar ne olursa olsun yarışta kendilerinin de olduğuna vurgu yaparak 'Çıkın varlığımızı saha içinde hissettirin' dedi.

Avcı, 3-3 sona eren müsabaka sonrası ise, 'Daha önce böyle geriye düştüğümüzde kırılganlıklar oluyordu, teslim oluyorduk oyunda. Bence önemli reaksiyon gösterdiniz. Maçı kazanabilecek fırsatlar da vardı. Oyunun parça parça bölümlerinde oyuna çok büyük hükmettiniz, bu da kenarda bizim hoşumuza gitti. Büyük takım reaksiyonu vardı bunlar önemli şeyler. Futbolun her anını her saniyesini doğru oynamanız gerekiyor. Hiç vazgeçmeden, aklımızı hiç kaybetmeden her şeyi doğru yapmalıyız. Kazanmak çok önemli ama kaybetmemek de önemli. Bence bugün bu senenin reaksiyonunu verdiniz. Bu bir başlangıç olsun. Şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız. Verdiğiniz mücadele, oyuna sadık kalmaya çalışmanız... Tekrar ben yaptığınız mücadeleden dolayı verdiğiniz reaksiyondan dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Sivasspor Teknik Direktör Süper Lig Futbol Spor Haberler

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