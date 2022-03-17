Trabzonspor, 26 yıllık rekorunu yakalama peşinde

RİZE (DHA) - Süper Lig'de şampiyonluğu erken ilan etmek için gün sayan Trabzonspor, kümede kalmaya çalışan Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Rekor kırarak erken şampiyonluk hesapları yapan bordo mavililer, ligde 26 yıl önce yakaladığı en yüksek puan rekorunu da egale etmek için Karadeniz derbisinde sahaya çıkacak.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında şampiyonluğa koşan Trabzonspor, deplasmanda komşu ekip Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Bordo mavililer, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkını açıp erken şampiyonluğa kavuşmak isterken ev sahibi ekipse işi şansa bırakmayıp küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Yarın Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak Karadeniz derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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