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Trabzonspor, 2024'ü Büyük Maçsız Tamamladı

Trabzonspor, 2024'ü Büyük Maçsız Tamamladı
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Trabzonspor, 2024 yılında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak büyük hedeflerinden uzak kaldı. Karadeniz ekibi, 2025 yılında yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

2024 yılını büyük maç kazanamadan tamamlayan Trabzonspor, ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 7 maçta 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzospor yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu müsabakayla birlikte büyük maçlardaki şanssızlığını değiştirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 2024 yılında söz konusu 3 takımı mağlup edemezken, son 7 karşılaşmada da 6 mağlubiyeti, 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş maçlarında dramatik sonuçlar

Trabzonspor, 2024 Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaştı ve son saniyelerde yediği golle 3-2 mağlup olarak kupayı kaybetti. Karadeniz ekibi, rakibine karşı ligde ise 2-0 yenilirken, Trabzon'da 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray karşısında ağır yenilgiler

Bordo-mavili taraftarlar, 2024 yılında Galatasaray'a karşı alınan farklı mağlubiyetlerle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bordo-mavililer, 21 Ocak 2024 sahasında 5-1, 16 Aralık 2024'te de İstanbul'da 4-3'lük skorla kaybetti.

Fenerbahçe ile olaylı maçlar

2024 yılında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki iki karşılaşma da büyük çekişmeye sahne oldu. Her iki maç da Trabzon'da oynandı ve 3-2'lik skorlarla Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı. İlk maçta yaşanan saha olayları uzun süre gündem oldu.

2025'te yeni bir sayfa açmak istiyor

Trabzonspor, 2024 yılında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında yaşadığı bu olumsuz tabloyu 2025 yılında değiştirmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanından galip ayrılmak istiyor. Karadeniz temsilcisi, Güneş'in gelişiyle çıktığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda ise 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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