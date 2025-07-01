Trabzonspor 2024-2025 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor 2024-2025 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla devam ettirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından oyun çalışmaları yaptı.

TRABZONSPOR, 2024–2025 sezonu hazırlıklarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, 2024–2025 sezonu hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlim Can:

Zevksiz ve umutsuz bir kadro

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