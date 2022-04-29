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Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
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Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı

Süper Lig'de yarın oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı.

Süper Lig'de yarın oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı. Bordo mavili takıma gönül veren binlerce taraftarın izlediği idmanda renkli görüntüler oluştu.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2 yıldır idmanları kapalı olarak yapan kulüp, yaklaşan şampiyonluğun coşkusunu taraftarlarıyla yaşamak için karşılaşma öncesi son idmanı taraftarlara açtı.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Medical Park Stadyumu'nda 20 bin taraftarı önünde çalışan Trabzonsporlu oyuncular, coşkulu taraftarın ilgisi karşısında şaşkınlık yaşadı. Bordo mavili takım, meşaleler yakan taraftarlar eşliğinde şampiyonluk mücadelesi öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Geniş güvenlik önlemlerini alındığı antrenmanda bazı taraftarlar sahaya atlayarak futbolculara doğru koştu. Güvenlik güçleri sahaya giren taraftarları stadyum dışına çıkardı.

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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