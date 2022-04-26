Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 Sezonu'nda şampiyonluğunu ilan etmeye 1 puanı kalan Trabzonspor, 35'inci hafta karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde yapacağı son idmanı taraftarlara açacak. 1 yıl 5 aydır bordo mavili takımın başında bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, ilk kez taraftara açık antrenman yapacak.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında 76 puan toplayan ve şampiyonluğun bir adım gerisinde olan Trabzonspor, Covid-19 pandemisi nedeniyle uzak kaldığı taraftarıyla idmanda buluşmaya hazırlanıyor. Salgın tedbirleri kapsamında her alanda kısıtlamalar ve yasakların yaşandığı dönemde Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, salgın tedbiri nedeniyle 1 yıl 5 aylık görev süresince idmanları taraftara açmadı. Ligde başarıya odaklanan takımın etkilenmemesi için her türlü temastan uzak kalmaya çalışan Avcı, pandeminin etkisini yitirmesi ve takımın şampiyonluğuna sayılı günler kalması nedeniyle önemli bir karar aldı.

Bordo mavili taraftarlar, son olarak Hüseyin Çimşir'in teknik direktörlüğündeki takımla 14 Şubat 2020 tarihinde ligin 22'nci hafta müsabakası olan Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını izleyebilmişti. Taraftarların 2 yıl 2 ay 12 gün süren hasreti 29 Nisan Cuma günü son bulacak.