Trabzonspor: 2-0

STAT: St. Jakob-Park

HAKEMLER: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devís, Roberto del Palomar

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. İlk müsabakada 1-0 galip gelerek sahaya avantajlı çıkmasına rağmen bordo mavililer rakibine 2-0 mağlup olarak Konferans Ligi'ne veda etti. Bordo mavililer tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında son 16'lara kalma fırsatını kaçırdı.

TARAFTARLAR BASEL'DE DE TEK YÜREK OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzon'da Basel ile oynanan ilk maçın kadrosuna göre değişikliğe gitti. Akyazı'da oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Peres ve Eren, Basel deplasmanında maça yedek kulübesinde başladı. Enis Bardhi de bu karşılaşmada oyuna yedek kulübesinde başlarken; Doğucan Haspolat ilk 11'de yer aldı.