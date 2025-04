Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi Başarısı

Trabzon spor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, 19 Yaş Altı Takımının UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olmasına ilişkin "Gerçekten çok önemli bir işe imza attılar. Türkiye'nin gururu oldular. Artık Türk futbol sahnesinde hepsinin yeri var. İnşallah iyi yerlerde hepsini izleyeceğiz." dedi.

Kafkas, Trabzon spor'un 4-1 mağlup olduğu UEFA Gençlik Ligi final müsabakası sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yine de mutluyuz. İçimizde buruk bir mutluluk var. Çocukların buraya kadar gelmesi ve ortaya koydukları irade, beraberlik... Trabzon ruhunu ve takım olma adına her şeyi ortaya koydular. Önemli başarı elde ettiler. Hepsini yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Trabzon spor'un alt yapısının geleceğe dair hedefleri nelerdir? sorusu üzerine Kafkas, şu yanıtı verdi:

"Sayın başkan akademi konusunda çok ciddi irade, vizyon ortaya koydu. Öncelikle Avrupa'da birçok takımda başarılı olmuş bir sistem ve modeli satın aldık. Her ülkeye, her şehre ve bölgeye uyumsuz tarafları olabilirdi. Bunun için de Trabzon spor için efsane olmuş, Trabzon ruhunu en iyi şekilde yansıtabilecek sayın Güngör Şahinkaya'yı akademi direktörü yaptık. Bundan sonra Güngör hocamızın bu oyunculara verdiği Trabzon spor ruhu ve nasıl o devrimleri yaptıklarına dair çalışmaları çocuklara aktarması, çok iyi bir eğitim departmanı kurması... Çocukları her alanda eğitiyorlar akademimizde. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Burada büyük aslan payı Eyüp Saka hocamızındı. Artık genç bir nesilden iyi de bir teknik direktör yetişti. Dolayısıyla önleri açık. Türk sporuna artık bu hocaların, bu ekibin çocukları armağan olsun. İyi yerlerde hepsini izleyeceğimize eminim."

Kafkas, Trabzon spor alt yapısında çeşitli illerden oyuncuların olduğu belirtilerek yöneltilen "Alt yapı daha genişleyecek mi?" sorusu üzerine ise, şu ifadeleri kullandı:

"Futbol artık bir endüstri. Sadece sizin bölgenizde sınırlı kalmamalı. Trabzon spor ülkenin ve dünyanın sınırlarını zorlayan bir kulüp. Dolayısıyla nerde genç yetenek var bunun için kurulan ekibimiz genç turnuvaları tarayıp yetenekli oyuncuları Trabzon'a kazandırıyor. Burada sorun 10-15 yaş grubundaki çocukların eğitimleri ve ailelerinden uzak kalmaları. Bunlar karşılaştığımız zorluklar. Bunun için de Trabzon'da spor okulu lisesi açıldı. Onlarla başkanımız protokolü son haline getirdi. İmza töreni yapıp protokole imza atacağız. Çocukların 11 yaştan itibaren Trabzon'a aileleriyle birlikte gelip çocukların eğitimlerini burada almalarını sağlayacak bir sistem var. Bu genç yetenekler ileriki kadroya katılacak."

Futbolcuların maçın ardından yaşadıkları üzüntüye ilişkin de Kafkas, "Çocuklar ağlasın. Bu da bir duygudur. Onu da yaşasınlar. Çocuklar gerçekten motive olmuşlardı. Onun üzüntüsünü yaşıyorlar. Ben de kendilerine görüştüğümde geldikleri noktanın ve başarının farkında olmaları gerektiğini söyledim. Gerçekten çok önemli bir işe imza attılar. Türkiye'nin gururu oldular. Artık Türk futbol sahnesinde hepsinin yeri var. İnşallah iyi yerlerde hepsini izleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Futbolcuların açıklamaları

Futbolcu Salih Malkoçoğlu, "6 aylık güzel bir serüvenimiz oldu. Bu yüzden mutluyuz, gururluyuz finale kadar çıktığımız için. Güzel bir an yaşadık aslında. Sonu şampiyonluk olsun isterdik fakat olmadı, sağlık olsun. Gurur duyuyoruz kendimizle. Hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve buraya kadar bizi destekleyen taraftarlara çok teşekkür ederim." dedi.

Kendileriyle gurur duyduklarını aktaran Salih, "Buraya kadar gelmemiz çok büyük başarı aslında. Sadece sonu güzel olmadı. Sahayı en son ben terk ettim. Çünkü onlara destek olmak istedim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye bir mesaj vermek ister misin? sorusunu Malkoçoğlu, "Bu serüvende her zaman arkamızda oldukları için çok teşekkür ederim. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Desteklerini hep arkamızda hissettik. Onlar bizi bir şekilde ileriye itti o yüzden çok teşekkür ederim herkese." diye yanıtladı.

Abdurrahman Bayram ise "Maç öncesinde değim gibi gerçekten bizim burada olmamız, burada dünya devi Barcelona ile oynamamız tarif edilemez. Elimizden gelenin fazlasını yaptığımızı düşünüyorum. Başımız dik, Trabzonluya yakışır turnuvayı bitirdik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Hedeflerine değinen Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Burada son senem. Aşağıdan gelen kardeşlerimin de bu duyguyu tatması için elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum. Öncelikli hedefim her Trabzonlu gencin olduğu gibi Trabzonspor A takımı ve sonrasında da Avrupa."