Trabzonspor, 1461 Trabzon FK'yı 5-0 mağlup etti

Trabzonspor, hazırlık maçında 1461 Trabzon FK'yı 5-0'lık skorla mağlup etti. İlk yarıda Eren Elmalı ve Gomez'in golleriyle 2-0 öne geçen Trabzonspor, ikinci yarıda Trezeguet, Enis Destan ve Kerem Şen'in golleriyle farkı açtı. Trabzonspor, maçı 5-0 kazandı.