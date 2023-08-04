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Trabzonspor, 1461 Trabzon FK'yı 5-0 mağlup etti

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Trabzonspor, hazırlık maçında 1461 Trabzon FK'yı 5-0'lık skorla mağlup etti. İlk yarıda Eren Elmalı ve Gomez'in golleriyle 2-0 öne geçen Trabzonspor, ikinci yarıda Trezeguet, Enis Destan ve Kerem Şen'in golleriyle farkı açtı. Trabzonspor, maçı 5-0 kazandı.

Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı 1461 Trabzon FK'yı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Trabzonspor, TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile hazırlık maçı yaptı. Yavuz Selim sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavililer 19. dakikada Eren Elmalı ve 22. dakikada Gomez'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci yarısına Trabzonspor, değişikliklerle başladı. Bordo-mavililer 52. dakikada Trezeguet'in ayağından bulduğu golle farkı 3'e çıkardı. 75. dakikada Enis Destan durumu 4-0 yaparken, 82. dakikada ise Kerem Şen farkı 5'e çıkardı. Trabzonspor, sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

1461 Trabzon Enis Destan Eren Elmalı Trabzonspor Spor Haberler

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