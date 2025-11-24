Trabzonspor, 10 kişi kalan Başakşehir'i 90+11. dakikada yendi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 4-3 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka orta saha mücadelesi şeklinde başladı. Ev sahibi ekip, mücadelenin 10. dakikasında Festy Ebosele'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik mücadele etmesine rağmen oyundan düşmeyen Başakşehir, 22. dakikada Davie Selke'nin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bordo-mavili ekip, 37. dakikada Felipe Augusto'nun ayağından gelen golle beraberliği yakaladı. Taktik disiplinini koruyan turuncu-lacivertli ekip, Eldor Shomurodov'un 45. dakikada attığı golle yeniden öne geçti ve devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya Trabzonspor iyi başlayan taraf oldu. Karadeniz temsilcisinin tehlikeli ataklarını iyi performans sergileyen kaleci Muhammed Şengezer başarıyla savuşturdu. Karadeniz temsilcisi, 76. dakikada Paul Onuachu'nun penaltıdan attığı golle 2-2 eşitliği sağladı. Bu golün 1 dakika sonrasında bu kez sahneye Ernest Muçi çıktı ve Trabzonspor'u 3-2 öne geçirdi. Mücadeleyi bırakmayan turuncu-lacivertliler, 90+1. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skoru 3-3'e getirdi. Müsabakanın 90+11. dakikasında Muçi bir kez daha sahneye çıkarak Trabzonspor'a 3 puanı getiren golü attı ve bordo-mavili takım, sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, ligdeki 8. galibiyetini aldı. Dört de beraberliği olan bordo-mavililer, puanını 28'e çıkararak zirve takibini sürdürdü.

Ligde 6. kez mağlup olan RAMS Başakşehir 13 puanda kaldı.

Bordo-mavili ekip, ligde 8 maçtır mağlup olmuyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Bu sezonki tek yenilgisini 5. haftada deplasmanda Fenerbahçe karşısında yaşayan bordo-mavili takım, sonrasındaki 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Ligdeki son 2 maçında Galatasaray ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalan Karadeniz temsilcisi, ayrıca 2 maçlık galibiyet hasretini de dindirdi.

Turuncu-lacivertliler, üst üste 2 maçını kaybetti

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yaptığı son 2 maçından puansız ayrıldı.

Son galibiyetini 11. haftada sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenerek alan turuncu-lacivertli takım, 12. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Bu hafta da 10 kişi kaldığı karşılaşmada iyi bir mücadele sergileyen İstanbul temsilcisi, sahadan 4-3 yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonspor, Başakşehir karşısında 5 maçtır kaybetmiyor

Bordo-mavili ekip, RAMS Başakşehir karşısındaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

İstanbul temsilcisi karşısındaki son yenilgisini 2022-2023 sezonunda deplasmanda yaşayan Trabzonspor, sonrasında sırasıyla 1 beraberlik, 4 galibiyet aldı.

Muçi, attığı 2 golle 3 puanı getirdi

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, attığı 2 golle galibiyette başrolü oynadı.

Karadeniz temsilcisinde 8 lig maçında forma giyen Muçi, 77. dakikada takımını 3-2 üstünlüğe taşıyarak bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, 90+11. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve attığı şık golle 4-3 öne geçirdiği takımına galibiyeti getirdi.

Shomurodov ve Onuachu'nun krallık yarışı başa baş sürüyor

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov ile Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, Süper Lig'de 9. kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli takımın bu sezon Süper Lig'de yaptığı 13 maçın tamamına ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki santrfor, 45. dakikada takımını 2-1 öne geçirerek 9. kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon tüm lig maçlarında forma giyen Onuachu ise 76. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak 9. golünü kaydetti.

Haftaya sekizer golle krallığı yarışında zirvede giren iki futbolcu, başa baş mücadelesini sürdürdü.

Selke ve Bertuğ, ligde ilk kez gol sevinci yaşadı

Turuncu-lacivertli takımın Alman santrforu Davie Selke ile milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ilk kez bir Süper Lig müsabakasında fileleri havalandırdı.

RAMS Başakşehir formasıyla UEFA Konferans Ligi elemelerindeki 4 mücadelede 3 kez skoru değiştiren 30 yaşındaki santrfor, Trabzonspor karşılaşmasına kadar Süper Lig'de 3 maçta toplam 47 dakika süre aldı. Maçın 22. dakikasında penaltıdan ağları sarsan Selke, ilk kez bir Süper Lig mücadelesinde gol sevinci yaşadı.

Sezon başında Fransa'nın Rennes takımından transfer edilen Bertuğ ise üçüncü kez süre aldığı Süper Lig'de ilk golünü 90+1. dakikada kaydetti.

Trabzonsporlu Augusto, ligde 6. gole ulaştı

Karadeniz temsilcisinin Brezilyalı hücum oyuncusu Felipe Augusto, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Onuachu'dan sonra bordo-mavili takımın en golcü oyuncusu olan Augusto, 2 maçlık gol hasretini RAMS Başakşehir maçında fileleri havalandırarak sonlandırdı. 21 yaşındaki futbolcu, ligde 6. kez gol sevinci yaşadı.

Başakşehir, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı

RAMS Başakşehir, müsabakanın çok büyük bölümünü 1 kişi eksik geçirdi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Edin Visca, Festy Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda faul olduğunu işaret eden hakem Halil Umut Meler, turuncu-lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) Cihan Aydın'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Halil Umut Meler, 10. dakikada sarı kartını iptal ettiği Başakşehirli futbolcuyu sert faul gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

Visca sakatlandı

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Edin Visca, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Mücadelenin 7. dakikasında Ebosele'nin sert müdahalesiyle sakatlanan kaptan Visca, sahayı sağlık ekibinin yardımıyla terk etti. Bordo-mavili futbolcu, 11. dakikada yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.

Başakşehir, VAR ile penaltı kazandı

Turuncu-lacivertli takım, VAR incelemesinin ardından penaltı kullandı.

Müsabakanın 19. dakikasında Onur Bulut'un soldan kullandığı faulde ceza sahasına ortalanan top yaşanan karambolün ardından kaleci Andre Onana'da kaldı. Pozisyonda devam kararı veren Halil Umut Meler, kısa süre sonra VAR Cihan Aydın'ın uyarısıyla oyunu durdurarak monitöre gitti.

Karambol sırasında Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun meşin yuvarlağa elle dokunduğunu gören Meler, penaltı noktasını gösterdi. 22. dakikada penaltıyı kullanan Davie Selke, 1 kişi eksik mücadele eden takımını 1-0 öne geçirdi.

VAR'dan bir penaltı da Trabzonspor aldı

Halil Umut Meler, mücadelede ikinci kez VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Maçın 71. dakikasında soldan kullanılan kornerde ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde Meler, oyunu devam ettirdi. VAR'daki Cihan Aydın'ın uyarısıyla bir kez daha saha kenarına gelen Meler, RAMS Başakşehirli futbolcu Oliver Kemen'in topa koluyla dokunduğunu tespit ederek bir kez daha beyaz noktaya gitti.

Halil Umut Meler, biri kırmızı kart, ikisi penaltı olmak üzere 3 kez VAR müdahalesiyle kararını değiştirdi.