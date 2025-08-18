Kasımpaşa Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu

KASIMPAŞA, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 21.30'da başladı. Bu maçta Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Bilal Gölen üstlendi.

Kasımpaşa mücadeleye 'Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Ben Ouanes, Baldursson, Fall, Cafu, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Gueye' ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Konuk ekip Trabzonspor ise 'Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Visca, Folcarelli, Okay Yokuşlu, Olaigbe, Augusto, Onuachu' 11'iyle başladı.

Maçın ilk 20 dakikasında iki takım da üretkenlik sağlayamadı. İlk yarının kalan dakikalarında da iki takım istediği pozisyonları üretemedi ve ilk yarı golsüz sona erdi. Trabzonspor aradığı golü 75'inci dakikada buldu. Zubkov'un sağ kanattan ceza alanına girip çektiği şut direkten döndü. Dönen topu takip eden Augusto meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.