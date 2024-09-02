Trabzonspor: 0-0

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalarken yardımcılıklarını Suat Güz ve İbrahim Bozbey yaptı.

Mücadeleye ev sahibi Eyüpspor; Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Saiz, Emre Akbaba, Midtsjö, Ahmed Kutucu ve Thiam 11'i ile çıktı. Konuk ekip Trabzonspor ise; Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Lundstram, Cihan Çanak, Orsic, Enis Destan ve Draguş ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken iki takımda ikinci yarıya aynı 11 ile çıktı. Mücadelenin ikinci yarısında da durum değişmedi ve mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.