Trabzonlu özel sporcu Abdullah İnan, Türkiye'yi Trisome Oyunları'nda temsil edecek

Trabzonlu özel sporcu 17 yaşındaki Abdullah İnan, Türkiye'yi "Down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak nitelendirilen Trisome Oyunları'nda cirit ve gülle atmada temsil edecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda mozaik kategorisinde cirit atmada Türkiye birincisi ve aynı kategoride gülle atmada Türkiye ikincisi olan Sürmene Engelsiz Yürekler Spor Kulübü sporcusu Abdullah İnan, 19-26 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak Trisome Oyunları'na hazırlanıyor.

Antrenörü Ömer Yumak eşliğinde Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki eski halı sahada çalışmalarını sürdüren Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler Bölümü 10. sınıf öğrencisi İnan, madalya kazanmayı hedefliyor.

Abdullah İnan, AA muhabirine, antrenmanların çok iyi geçtiğini söyledi.

Ankara'da kazandığı şampiyonluğun kendisini çok mutlu ettiğini belirten İnan, "Herkes gurur duyuyor. Çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim madalya almak, başarılarımı yükseltmek. En iyiyi başarmak, en iyi sporcuları yenmek." dedi.

İnan, antrenmanlara annesiyle birlikte geldiğini anlatarak, "Beni buraya getirdiği için annemden Allah razı olsun." diye konuştu.

Yumak: "Hedefimiz ilk etapta Türkiye'ye madalya kazandırmak"

Antrenör Ömer Yumak, Abdullah'ın annesinin kendilerine ulaşması üzerine çalışmaya başladıklarını söyledi.

Özel sporcu çalıştırmadığını ancak Abdullah'ı görünce başarılı olacağına inanarak antrenmanlara başladıklarını ifade eden Yumak, "Sonra karar verdim ki bu çocuk uluslararası başarı sağlayabilir. Veliler bu işin kahramanı. Onlar getirmese bizim bu çocuklarla çalışmamız mümkün değil. Her gün taşıyor, getiriyorlar. Özel ihtiyaçları olunca burada karşılayarak bize yardımcı oluyorlar." açıklamasında bulundu.

Yumak, Ankara'da 30 Kasım'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda sporcusunun cirit atmada Türkiye birincisi, gülle atmada ise Türkiye ikinci olduğunu vurgulayarak, "Güllede antrenman derecelerimize ulaşamasak da yine de milli takım barajını geçerek Trisome Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Hemen ardından bir saat sonra cirit müsabakası başladı. Orada Türkiye'nin en iyi derecesini yaparak milli takıma katılmaya hak kazandı. Bundan sonraki hedefimiz ilk etapta Türkiye'ye madalya kazandırmak."

Yumak, Trisome Oyunları'nın Antalya'da gerçekleştirileceğini anımsatarak, "19-26 Mart'ta Trisome Oyunları var. İlk hedefimiz orada madalya alıp, ülkemizin bayrağını göndere çektirmek." şeklinde konuştu.

Anne İnan: "Çocukları evde saklamanın bir anlamı yok"

Anne Müzeyyen İnan, her sabah okula, ardından da antrenmana götürdüğü oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Oğlunun daha önce yüzme, basketbol ve güreş antrenmanlarına katıldığını belirten İnan, Abdullah'ın bir süredir, kardeşinin tavsiyesiyle ulaştığı antrenör Ömer Yumak'la cirit ve gülle atma branşlarında yoluna devam ettiğini dile getirdi.

İnan, şampiyonluğun oğlunu çok mutlu ettiğinin altını çizerek, "Şampiyon olduktan sonra çok mutlu olduk. Gururlandı, okulda alkışlandı, pasta kestiler. Çalışmaya devam. İnşallah bundan sonra da başarılarının devamı gelecektir. Milli takıma çağrıldı. Mart ayında uluslararası yarışmaları var ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Engelli annelerine seslenen İnan, "Çocukları evde saklamanın bir anlamı yok. Çocuklarla ilgilendikten sonra oluyor. Benim çocuğum okuma yazmayı da çok güzel yapıyor. İlgi istiyor ve bu her çocuk için geçerli." dedi.

Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Genç de Abdullah'ın başarılarından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.