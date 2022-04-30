Trabzonlu Bakanlar şampiyonluk maçında takımlarını yalnız bırakmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonlu Bakanlar şampiyonluk maçında takımlarını yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonlu Bakanlar şampiyonluk maçında takımlarını yalnız bırakmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank; Trabzon'da oynanan ve 2-2'lik sonucun ardından bordo-mavililerin şampiyonluğunu ilan ettiği maçta tribündeki yerlerini aldı.

TRABZON (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank; Trabzon'da oynanan ve 2-2'lik sonucun ardından bordo-mavililerin şampiyonluğunu ilan ettiği maçta tribündeki yerlerini aldı.

Bakanlar karşılaşma öncesi geldiği şehirde iftarlarını bir restoranda yaptıktan sonra stada geçerek karşılaşmayı izledi. Karşılaşma sonrasında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben bunca yıldır bu şampiyonluğu bekliyordum. 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu şehir ile birlikte kutlayacağız. Maçın son anları hiç bitmeyecekmiş gibi geldi" ifadelerini kullandı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adil Karaismailoğlu, Süleyman Soylu, Mehmet Muş, Trabzon, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title