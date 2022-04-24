Trabzon yerel basında Adana Demirspor galibiyetinin yankıları

TRABZON (AA) - Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yenerek ligde puanını 76'ya yükselten Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Karadeniz'den Günebakış Gazetesi, ön ve arka sayfalarının tamamında bordo-mavili takımın galibiyet sonrası sevinç fotoğrafına yer verdiği haberinde, "Şampiyon Trabzon. Antalya maçında tur atıyoruz" başlığıyla "Bayrakları hazırlayın, kutlamaya hazır olun. 30 Nisan'daki Antalyaspor maçında gök mavi yer bordo olacak, Trabzonspor'a Antalyaspor maçındaki beraberlik bile 8. şampiyonluğu getirecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazete son sayfasında da yine bordo-mavili takımın galibiyet sonrası sevinç fotoğrafı ile " Adana Demirspor'u dağıttık, 8. şampiyonluğa kucak açtık." başlığını kullandı.

Taka gazetesi de ilk sayfasında "Bayrakları çıkarın Akyazı'yı hazırlayın. Haftaya 3-1 düğünümüz var.", "Trabzonspor şampiyonluğu ilan ediyor." başlıkları ile son sayfasında "Herkes bu anı bekliyordu, Adana'da fırtına koptu, milyonlar coştu, Trabzon aşkına renklendi dünya.", "Haber salın dört bir yana Trabzon şampiyon." ifadelerine yer verdi.

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi de ilk sayfasında "Mutlu sona 1 kala." ile arka sayfasında "Tarih: 30 Nisan Cumartesi...Yer: Akyazı...Saat: 22.30'da...Bir devin uyanışına tanıklık etmek için şampiyonluk coşkusuna davetlisiniz.", "7'den 70'e çıldıracak Türkiye." başlıklarıyla galibiyeti okuyucularına duyurdu.

Karadeniz gazetesi ilk sayfasında "Haftaya şölen var.", son sayfasında kupa ve takımın sevinç fotoğrafları ile "Trabzonspor Şampiyon.", "Vura vura vura...kıra kıra kıra...lig kupası geliyor Trabzon'a.", "Bir adım sonra en büyük kupa bizim." ifadelerini kullandı.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Trabzon şampi..." başlığı ile ilk sayfasında yer verdiği galibiyete ilişkin haberini, son sayfasında bordo-mavili takımın galibiyet sonrası fotoğrafları ile "Çok bekledik, çok özledik, o büyük gün geldi çattı.", "Efendiler hazırlanın haftaya şampiyonluğu ilan ediyoruz." başlığıyla okuyucularına aktardı.