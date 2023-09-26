Trabzon'un Maçka ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'un Maçka ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bahçekaya Mahallesi'nde yapılan aramada 1 kilo 100 gram kubar esrar ve 1 kök kenevir ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince ilçeye bağlı Bahçekaya Mahallesi'nde H.Ö. (41) ve S.Ö'nün (65), ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram kubar esrar ve 1 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.