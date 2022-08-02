Trabzon spor: Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak Trabzon gelişmesine göre Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti. Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninde, Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu. Trabzonspor, play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi, bu turda ilk maçını 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda, ikincisini ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak. Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Bu organizasyonda grup kuraları ise 26 Ağustos'ta çekilecek. Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Danimarka Spor Haberler

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