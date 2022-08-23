Trabzon gündem haberi: Trabzonspor-Kopenhag maçına doğru - Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup (2)

Gelen Trabzon haberlerine göre UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın teknik direktörü Jess Thorup, "Bizim sözlüğümüzde korku diye bir şey yok." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın teknik direktörü Jess Thorup, "Bizim sözlüğümüzde korku diye bir şey yok." dedi.

Kopenhag'ın, maçın oynanacağı Medical Park'taki antrenmanı öncesi düzenlenen basın toplantısına oyuncusu Zeca ile katılan Thorup, bütün oyuncularının antrenmanlarda iyi bir reaksiyon verdiğini, düşündükleri tek şeyin ise takımın Şampiyonlar Ligi'ne girip orada başarılı olması olduğunu dile getirdi.

Trabzonspor taraftarlarının oluşturacağı baskıya yönelik görüşlerini aktaran Thorup, "Geçen hafta maçta taraftarımız stadyumunda oldukça iyi taraftar örneği sergiledi.Takımımız destekledi, motive etti. Burada da aynı şekilde olacaktır. Bu tür atmosfere oyuncularım alışık. Yarın güzel maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın skoru için bir korkusunun olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Thorup, "Bizim sözlüğümüzde korku diye bir şey yok. Futbolcularımızın bireysel olarak sahada en yüksek şekilde kapasitelerini attırmak için çalışıyoruz, bütün dikkatim bu yönde." diye konuştu.

Karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Thorup, "2016 yılından beri katılamadığımız Şampiyonlar Ligi var. Buna çok yakınız. Bu kadar yakına gelmişiz, çok önemli. Dünyanın en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde yer almamız için elimizden geleni yapmamız gerekiyor ve bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kopenhag'ın orta saha oyuncusu Zeca ise son maçtan sonra çok yorgun olduğunu ama yeteri kadar dinlendiğini belirterek, "Kendimi fit hissediyorum. Maça hazırım." şeklinde görüş belirtti.