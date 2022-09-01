Trabzon haberi! Trabzonspor, İstanbul'a gitti Spor Haberleri Trabzon bölgesinden gelen habere göre - Trabzonspor, İstanbul'a gitti Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a gitti. - Trabzonspor, İstanbul'a gitti TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a gitti. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu mücadele için özel uçak ile saat 16.30'da İstanbul'a hareket etti. Kafilede 23 futbolcu yer alırken, tedavileri süren Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edin Vısca ve Peres götürülmedi. Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde şu isimler yer aldı: "Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hakan, Larsen, Hugo, Denswıl, Bartra, Sıopis, Eren Elmalı, Gbamin, Doğucan, Dorukhan, Hamsik, Bardhi, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Kouassi, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Trezeguet, Djaniny ve Umut Bozuk." Spor Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin Trabzonspor İstanbul Spor Güncel Haberler

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