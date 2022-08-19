Trabzon spor: Trabzonspor Antalya'ya gitti Spor Haberleri Trabzon yerel spor haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Antalya'ya gitti. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Antalya'ya gitti. Bordo-mavililer özel uçak ile saat 16.30 sıralarında Antalya'ya hareket etti. 23 futbolcunun bulunduğu kafilede; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Denswil, Taha Altıkardeş, Marc Bartra, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Dorukhan Toköz, Enis Bardhi, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Jean Evrard Kouassi, Mountassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Trezeguet, Emrehan Gedikli, Djaniny Semedo ve Andreas Cornelius yer aldı. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kadroda yer almayacak. - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Antalyaspor Trabzonspor Antalya Spor Haberler

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