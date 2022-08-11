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Trabzon spor: Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trabzon spor: Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzon haberler... Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Pas ve taktik çalışmaları yapılan idman, 1 saat 40 dakika sürdü.

Kentteki hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor kafilesi, hava yoluyla Trabzon'a gidecek.

AA / Erdal Türkoğlu - Spor

Trabzonspor Hatayspor Trabzon Spor Haberler

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