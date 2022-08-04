Trabzon spor haberleri... Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti Trabzon haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Teknik direktör Abdullah Avcı, 24 futbolcusunu İstanbulspor kamp kadrosuna dahil etti. Kafilede şu futbolcular yer alıyor: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Jean Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius. Spor AA / Meltem Yılmaz Karakurum İstanbulspor Trabzonspor İstanbul Spor Haberler

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