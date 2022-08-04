Trabzon spor haberleri... Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon spor haberleri... Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Trabzon spor haberleri... Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Trabzon haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

 - Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, 24 futbolcusunu İstanbulspor kamp kadrosuna dahil etti.

Kafilede şu futbolcular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Jean Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius.

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

İstanbulspor Trabzonspor İstanbul Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title