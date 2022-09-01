Trabzon spor haberleri | Trabzonspor: "İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Maximiliano Gomez Gonzalez'in kulübümüze transferi konusunda... Spor Haberleri Trabzon spor haberi | Trabzonspor: "İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Maximiliano Gomez Gonzalez'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Trabzonspor : "İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Maximiliano Gomez Gonzalez'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Valencia La Liga İspanya Spor Haberler

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