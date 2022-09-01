Trabzon spor haberleri | Trabzonspor: "İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Maximiliano Gomez Gonzalez'in kulübümüze transferi konusunda...
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Trabzon spor haberi | Trabzonspor: "İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Maximiliano Gomez Gonzalez'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Trabzonspor : "İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Maximiliano Gomez Gonzalez'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor