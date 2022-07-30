Trabzon spor haberleri... Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor Trabzon haberine göre Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'un karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat SancaktarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Hamsik, Abdülkadir... Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'un karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Ulvestad, Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare ??????? Spor AA / Emre Doğan Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzon spor haberleri... Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.